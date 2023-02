La noticia sobre Mbappé que sacude París a días de los octavos de la Champions League

Alarmas más que encendidas en Paris Saint Germain. Durante el partido ante Montpellier, Kyliam Mbappé fue reemplazado a los 21 minutos y se retiró directamente al vestuario tocándose el posterior de la pierna izquierda. La transmisión oficial captó el momento y a días del partido con Bayern Múnich, el delantero francés está en duda.

El diario L'Equipe, en un artículo publicado este jueves, expresa que según los estudios que le realizaron tendría una lesión muscular que podría demandarle hasta tres semanas de recuperación. De igual manera, el mismo medio revela que en los próximos días le volverán a hacer pruebas para determinar la gravedad de la molestia.

Luego, afirma que no jugará ante "Toulouse (sábado), Marsella el próximo miércoles en la Copa y también muy probablemente ante Mónaco, en 10 días. Su participación en los octavos de la Champions ante el Bayern (14/02) está comprometida, pero Mbappé en el pasado ha mostrado capacidades de recuperación muy rápidas, por lo que todo es siempre posible".

Tras el encuentro, Christophe Galtier habló al respecto aunque sin mayores detalles de lo ocurrido: "Tiene un golpe en la rodilla o atrás del muslo. No parece muy serio, no hay mucho de que preocuparnos. Veremos". Este panorama enciende muchas alertas en París ya que la Champions League es la gran obsesión y su ausencia será una baja muy sensible.

La revancha con los alemanes será el 8 de marzo y seguramente Mbappé estará en cancha aunque claramente no contar con él en un duelo que puede ser determinante en la llave, coloca al conjunto francés en una situación que no esperaba estar. Quien sí llegaría es Neymar, que se recupera de una fatiga muscular que lo dejó afuera del partido disputado ayer.