La fuerte decisión de Djokovic tras ganar el Abierto de Australia con un desgarro: "Me molestaron algunos…"

El director del Abierto de Australia de tenis, Craig Tiley, reveló en las últimas horas que el nuevo número uno del mundo, Novak Djokovic, ganó el torneo a pesar de sufrir un desgarro de tres centímetros en la parte trasera del muslo izquierdo. El serbio pareció sufrir dolores su muslo izquierdo en las primeras rondas del torneo, pero parecieron haber remitido en la fase final.

Esta situación generó la reacción de algunos de sus rivales que habían puesto en duda su molestia. Ante esto, en diálogo con Tennis Majors, Djokovic respondió sin vueltas: "Hace dos años pasó algo similar y la gente sigue dudando de la lesión, se han dicho muchas cosas, burlas, etcétera... Siento que necesito demostrar ciertas cosas, no por esas personas, sino por mí. Me molestaron algunos comentarios. Daré más detalles y publicaré fotos en mis redes sociales con todo lo que hemos pasado".

"Dije que necesitaba tratar la lesión de forma correcta y que así podría recuperarme para mi próximo partido. Si fuese algo pequeño, podría haber entrenado, ¿no? Nunca había vivido esta situación antes, no poder entrenar en los días de descanso desde el inicio del torneo. Hay ciertas cosas que me habría gustado probar en los entrenamientos, al menos media hora. Quería haberlo hecho en los últimos cuatro o cinco días, pero mi equipo me paró, dijeron que no y lo acepté", agregó.

Sobre su futuro, además, expresó: "Creo que aún hay mucho fuego dentro de mí, que arde por la pasión que siento por este deporte y por la competición. Y pienso que eso es lo que me permite continuar empujándome hasta el límite. Los entrenamientos, un día si y otro no, después de muchos años de pasar por las mismas rutinas, muy repetitivas, a veces no son muy interesantes, pero sé que siempre hay un objetivo mayor, estrellas que me guían. Y este trofeo es una de ellas".

"Es algo por lo que siempre me esforzaré", añadió antes de reconocer que no tiene claro cuándo volverá a jugar, por la lesión que arrastra en el muslo izquierdo: "No estoy seguro. Voy a hacerme pruebas médicas en los próximos días. Entonces podré hablar de ello un poco más y entender la situación. Estoy inscrito en Dubái y espero volver a las pistas en unas semanas".