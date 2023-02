La decisión de último momento de Messi sobre su futuro que preocupa al PSG

No hay club que no quiera tener a Lionel Messi. El mejor jugador del mundo, que este miércoles convirtió un golazo en la victoria del Paris Saint-Germain ante Montpellier, termina su contrato en julio y todavía no tiene definida su continuidad. Conforme pasan los días, las reuniones por la renovación no se dieron y la decisión de Leo hasta ahora fue dilatar esas charlas. ¿Hay posibilidades de que se vaya de París?

Así lo explicó el periodista deportivo Gastón Edul en TyC Sports, con quien el capitán de la Selección argentina tiene una cordial relación: "El único club con el que está negociando Messi es con Paris Saint-Germain. No es que él se sentó con Barcelona, Arabia Saudita o Estados Unidos. También es cierto que durante el Mundial la información que salía de su círculo cercano es que él tenía un principio de acuerdo para negociar para firmar por un año más, esas reuniones se dilatan, y si se dilatan no es por el PSG, es por Messi. Claramente una situación de duda hay. Pero lo que quiero destacar es que Messi no se sentó con nadie más".

"Después de Qatar estaba totalmente convencido que él firmaba con el Paris Saint-Germain, y hoy a la luz de los hechos y de que se dilata la reunión, tengo algunas dudas. Principalmente porque dilata la reunión", aseguró el encargado de cubrir a la Selección argentina para el canal deportivo.

En ese sentido, comienzan a aparecer las dudas sobre el futuro de Messi en el PSG. ¿Qué pasaría por la cabeza de Leo? Los aspectos más importantes son el deportivo y el familiar. En primer lugar, el crack debe decidir qué es lo que sigue en su carrera como futbolista: después de ganar el Mundial, ¿va por otra Champions y mantenerse en el máximo nivel para defender la corona de la Copa América con la Selección en 2024? ¿O ya empieza a pensar en el retiro con más de 40 títulos encima? Claro, las ofertas aparecerían de cualquier lado, y si el proyecto de ambición deportiva no es tan grande, el futuro podría pasar por otro lugar que no sea la capital de Francia en uno de los equipos más poderosos del planeta.

"Hoy su primera opción es París, pero evidentemente algo hay en la carrera de Leo que él todavía está decidiendo y es ver qué hace después de mitad de año", expresó Edul. En ese sentido, se puede inferir que la duda puede pasar por lo familiar. Después de toda una vida en Barcelona, con una esposa y tres hijos que estaban asentados y pasaron por un difícil proceso de adaptación (Messi también, por supuesto) a otro país y otro idioma, el regreso a Barcelona podría sonar muy tentador. ¿Con una vuelta al equipo culé? No se puede descartar.

De todas maneras, el futuro de Leo pasa exclusivamente por él y su familia, en una decisión conjunta que tendrá lo deportivo, lo familiar y probablemente muchos factores más a tener en cuenta. ¿Dónde jugará Messi a partir de la segunda mitad del año?