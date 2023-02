La autocrítica de Messi sobre la previa a la derrota ante Arabia Saudita: "Teníamos..."

La historia terminó con final feliz, pero el inicio fue tan impensado como oscuro. A más de dos meses de la derrota ante Arabia Saudita en el debut, Lionel Messi aseguró que la Selección argentina llegó muy confiada al comienzo del Mundial de Qatar 2022.

En charla con Olé, el capitán de la Albiceleste campeona del mundo fue tajante a la hora de hablar de aquel fatídico, pero necesario mediodía en el Lusail: "Había una confianza bárbara porque veníamos de conseguir dos títulos. Incluso el golpe de Arabia nos hizo bien, teníamos un exceso de confianza. Sabíamos que nos íbamos a plantar y jugarle de igual a igual a cualquiera. Hoy, reviviendo todo, nos vino bien el golpe de Arabia", expresó.

Luego, agregó: "Si bien nosotros estábamos confiados en lo que éramos y podíamos hacer, incluso después de la derrota con Arabia, el cagazo de que no salga el partido como esperábamos, estaba. Si no ganabas, empezabas a depender de otro. Y si perdías, sin chances. Ahí se demostró la fortaleza del grupo. Fue una prueba única, a raíz después del partido ganado hizo que se fortalezca mucho más todo. Estaba el miedo a que no salga como pretendíamos. Fue uno de los peores partidos nuestros a nivel de juego. Es normal por lo que nos estábamos jugando".

Desde el living de su casa en París, Messi recordó la charla puertas adentro tras la caída en un debut tan esperado: "Me acuerdo de hablar con los chicos, de decirles que era difícil la situación pero que intentemos salir de eso, olvidarnos de los que nos estábamos jugando y salgamos a jugar. Sabíamos que, si hacíamos las cosas bien, éramos superiores a México, si bien era una prueba difícil".

Noticia en construcción