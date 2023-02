Imperdible beneficio para los fanáticos del Moto GP que quieran estar en Termas

El Gran Premio de la República Argentina de MotoGP celebra la llegada de febrero con la nueva Gran Promo Carnaval y un 15% de descuento para todos aquellos fanáticos que compren su entrada para la edición 2023 del evento que tendrá lugar en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, del 31 de marzo al 2 de abril.

Gracias a la Promo Carnaval, todas aquellas personas que adquieran su ticket para los sectores Gradas o Campo entre el 1 de febrero y el 28/2, tendrán un 15% de descuento. Además, al igual que todos los que ya se aseguraron su entrada para la edición 2023, podrán participar del sorteo por dos motos increíbles y dos pasajes para presenciar el Gran Premio de Italia de MotoGP.

El 2023 será un año histórico para MotoGP. Será la temporada más extensa de la historia, con 21 destinos, 21 carreras y 21 Sprint, que harán vibrar a los aficionados de todo el mundo con un formato renovado. El Sprint se estrenará en la ronda inaugural de la temporada en Portimao a finales de marzo, y se llevará a cabo todos los sábados. La incorporación de esta carrera significa que los pilotos se enfrentan a un nuevo tipo de desafío, que les exigirá más a nivel mental y físico a lo largo de un fin de semana.

Cuando la temporada pasada se dieron a conocer los detalles del nuevo formato de los fines de semana de Gran Premio, el ocho veces Campeón del Mundo, Marc Márquez, se deshizo en elogios hacia el cambio: "Me gusta el nuevo programa. Me encantan las carreras, así que me gusta. Será interesante entenderlo".

"Las primeras serán divertidas porque todo el mundo quiere apretar. Al final es una Carrera al Sprint. El conjunto... para mí es bueno. Por la mañana hacemos la FP3, que es como la FP4 actual. Es perfecto", agregó. Son tiempos emocionantes en MotoGP, con más carreras que garantizan más batallas, mayor tensión y muchas más emociones.