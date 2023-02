El DT de Huracán reveló por qué no convocó a Merolla mientras suena para Boca: "Está viviendo días…"

Huracán, sin varios de sus habituales titulares, goleó a Yupanqui por 4-1 y avanzó a los 16avos. de final de la Copa Argentina. Juan Fernando Garro, Nicolás Cordero, el uruguayo Matías Cóccaro, de penal y Santiago Hezze marcaron los goles del Globo que se enfrentará en 16avos al ganador del cruce entre Instituto de Córdoba y Deportivo Riestra.

Del partido no fue parte, entre otros, Lucas Merolla quien definirá su futuro en el club en las próximas horas ya que Boca pretende tenerlo en lo inmediato. La no convocatoria del defensor llamó la atención y fue Diego Dabove quien explicó el motivo de su decisión pero además confirmó que "el lunes será titular y capitán contra Banfield".

Diego Dabove.

"Fue una decisión mía, de darle minutos a Sauro y concentrar a Novillo. Además él está viviendo días movidos, pero entrenó muy fuerte. Será titular y capitán ante Banfield", expresó el entrenador del Globo. Quien también habló al respecto fue el presidente de Huracán que dejó muy en claro su postura sobre la posible salida del defensor.

"Estamos muy lejos de lo que nosotros pretendemos. Queremos que firme contrato y que siga jugando. Boca está lejos, es uno de los mejores centrales del país, tiene otro valor y defendemos los derechos del club. Estamos muy lejos. No digo montos, pero sí, hoy estamos lejos", aseguró en TyC Sports y reconoció que lo sorprendería si Merolla firma un precontrato con el Xeneize.

"No creo que lo hagan. Confío muchísimo en el jugador, Boca me dijo que nunca haría una cosa así. Confío mucho en Lucas, siempre demostró ser buena gente, no creo que se vaya así de Huracán. Voy a seguir confiando hasta que me demuestre lo contrario. Nos vamos a sentar y buscar ya una definición. Hoy no te puedo decir la decisión (si no firma), le ofrecimos un contrato altísimo para Huracán y ojalá firme, o esperemos una oferta que nos deje a todos bien parados", cerró el titular del club.