De qué charló Messi con Mbappé al reencontrarse en PSG tras el Mundial: "Hablamos de cómo se..."

La final del Mundial de Qatar 2022 enfrentó a dos selecciones con mucha historia y a los dos mejores jugadores del mundo. Más allá de estos condimentos picantísimos, el hecho de que Lionel Messi y Kylian Mbappé sean compañeros a nivel clubes le dio un giro de tuerca especial a un guion digno de un estreno bomba de Hollywood. En medio de la consagración argentina, el crack francés saludó a la Pulga, quien reconoció que tocaron el tema en el regreso al día a día en el Paris Saint-Germain.

En una nota con Olé desde París, el 10 de la Selección argentina reveló algunos detalles sobre su reencuentro con Mbappé luego de la final del mundo: "Hablamos por encima del partido, de los festejos, de cómo se había vivido en la Argentina en esos días que yo había estado de vacaciones y los festejos que habíamos tenido. Y nada, nada más, pero bien, re bien", afirmó.

Luego, uno de los entrevistadores le consultó si es un tema difícil de abordar, ya que el francés estuvo en la esquina perdedora. Sin embargo, Messi desestimó esto: "No, incluso tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada que se hable de eso, de lo que había pasado. Y nada de lo que tenía que ver con el Mundial en ese momento, por eso tampoco quiero hablar del tema. Pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario".

Mucho se había hablado de su relación con otro de los cracks del PSG, pero el capitán argentino dejó en claro que el vínculo es bueno y no hay rispideces entre ambos.

Por otra parte, el rosarino, que aseguró que seguirá vistiendo los colores de la Selección, aseguró que no es de su agrado ser el centro de los saludos: "No me gustan a mí esas cosas. Si bien obviamente agradezco y fue algo muy lindo. A mí como que me da vergüenza ser el centro y que me traten de esa manera. Pero fue lindo tener el reconocimiento de toda la gente que trabaja ahí con nosotros y de mis compañeros de París".