El sentido mensaje de Palermo a los hinchas en su regreso a la Bombonera: "Siento..."

"Muchas gracias Palermo, muchas gracias Palermo... Vos nos diste los goles, vos nos diste alegrías... Lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida", fue el grito de guerra que bajó desde los cuatro sectores de la Bombonera en la previa del partido que el dueño de casa disputó ante Platense.

Claro, no era para menos. Desde el 2015 que el Titán, goleador histórico del club de la Ribera, que no decía presente en Brandsen 805. Post partido, quien es considerado uno de los máximos ídolos de la historia de la institución, enfrentó los micrófonos y se refirió a lo que significó reencontrarse con los fanáticos.

Palermo recibió su merecido reconocimiento antes del inicio del partido.

"Me resultó muy movilizante. Después del 2015, que fue la última vez que vine… Son cosas para seguir agregando al sentimiento: lo que me genera venir a la cancha de Boca, el recibimiento que me hicieron, el cariño de la gente. Lo dije todo cuando me retiré, ese cariño y respeto que tienen hacia mí no se borra con facilidad", soltó Palermo.

A la hora de brindarle una palabra a los hinchas de Boca, quienes desde hace días esperaban reencontrarlo en la Bombonera, expresó: "Fue como aquel partido de despedida, o como cuando regresé con Godoy Cruz y Arsenal. Después de tantos años, me volvió a impactar. A los hinchas les digo gracias, siento un agradecimiento eterno"..

Para finalizar, Palemo analizó el juego del Calamar en la Bombonera: "Ellos generaron situaciones por desatenciones nuestras, hay que mejorar eso y corregir la toma de decisiones para que no nos lastimen ni comprometamos al compañero. Lo que teníamos que intentar, como en todo partido en cancha de Boca, era superar esos primeros 15 minutos".

"Ellos te quieren meter en un arco y, más el acompañamiento de la gente, se vuelve más intenso. Teníamos que estar concentrados y a pesar de haber recibido un gol a los 10’, supimos llevar el partido adelante. Es algo que rescatar: el equipo fue y no sintió el golpe del gol tempranero, seguimos intentando con nuestro juego", sentenció Palermo.