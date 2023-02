El contundente análisis de Gago tras la goleada de Racing: "El resultado no..."

Racing logró su primer triunfo del torneo de la Liga Profesional, luego de vencer sin mayores complicaciones a Arsenal por 3-0. Por la cuarta fecha del torneo local, la Academia sumó de a tres en Sarandí gracias a los goles Gonzalo Piovi, Facundo Mura y Matías Rojas, todos ellos en la primera etapa.

Post partido, como suele hacerlo habitualmente, Fernando Gago enfrentó los micrófonos y analizó lo sucedido en el Viaducto. Sobre el abultado triunfo, el DT soltó: "El resultado no sé si es justo o no. No me gusta hablar de eso. Si hicimos un gran partido durante gran cantidad de tiempo, más que nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvimos un juego más directo. El partido en líneas generales fue muy bueno".

uD83DuDDE3? "No sé si el resultado es justo o no; no me gusta hablar de eso. Pero creo que hicimos un gran primer tiempo y el partido en líneas generales fue muy bueno" uD83CuDF99?#GagoEnConferencia pic.twitter.com/1tEwsIBIqW — Racing Club (@RacingClub) February 18, 2023

En cuanto a la presencia de Paolo Guerrero, quien ingresó para disputar los últimos 30 minutos del partido, el director técnico de Racing fue cauto: "La idea es que Paolo vaya sumando minutos de a poco y que vaya agarrando el ritmo de juego que él necesita".

Sobre la posición de Gabriel Hauche, Gago reveló: "La idea era que juegue posicionado más alto. Habíamos pensado que ellos nos podían poner una línea de cinco y necesitábamos más gente en ofensiva para generar más gente en ataque y a partir de eso generar los movimientos que nosotros buscamos. En el segundo tiempo lo hizo Maxi Romero".

Para finalizar, Pintita fue tajante a la hora de referirse a las críticas que hablaban de la falta de gol por parte de los delanteros. "El tema de quien hace el gol es una circunstancia de juego. Es mucho más difícil si un delantero tiene tres defensores marcándolo. Hay que ver el contexto del partido y lo que te enfrentas. No me baso en que el nueve solamente haga goles, no es mi forma de ver el juego. Sí necesito que el nueve haga movimientos para generar espacio para otro compañero", sentenció Gago.