El fuerte mensaje de Ruggeri a Boca al comparar el Monumental con la Bombonera: “Despierten, porque…”

El debate lo generó la reinauguración del imponente Estadio Monumental de River, con más de 80 mil personas en las tribunas y a falta de algunas modificaciones más para quedar completo. Y en la comparación con La Bombonera, la cancha donde el Millonario hace de local tiene mucha más capacidad que la de Boca, su eterno rival. Las tribunas quedan chicas para la cantidad de espectadores, quienes esperan por obras para ampliar la disponibilidad. Y en ese sentido, Oscar Ruggeri se metió en el debate y tiró un fuerte mensaje para el Xeneize.

El Cabezón, quien fue parte del homenaje que se le realizó a los campeones del mundo en el estadio de River antes del partido contra Argentinos, fue de frente en ESPN F90 contra Boca por la diferencia entre el Monumental y La Bombonera: "Despierten, porque esta cancha es espectacular", expresó sobre el recinto ubicado en Núñez.

Ante los dichos de Ruggeri, el periodista Mariano Closs preguntó si la frase era para su colega de Boca, Martín Costa: "¿Por quién lo dice, por Costa?". El exjugador y técnico siguió: "Hay que terminar con eso de que 'en esta cancha atajó tal'... Hay que hacer las canchas como corresponde", criticó a La Bombonera.

Costa, por su parte, respondió acaloradamente: "¿Y quién dijo que hay que terminar con eso? ¿Quién lo dice, Oscar? Boca lleva casi 40 años queriendo hacer otro estadio y la gente dice que no... Es la gente la que decide, eh", explicó por los hinchas xeneizes que no quieren cambiar de lugar la localía. Y Ruggeri, quien conoce sobre los problemas de capacidad en La Bombonera, replicó: "Pero esa gente es la que después va y los putean porque no entran más".

"Si es por la gente tenés que hacer una cancha para 200 mil personas", devolvió el periodista xeneize, en alusión a que la cantidad de hinchas que tiene el club en el país no podría caber en ninguna parte. Y el Cabezón fue directo, fiel a su estilo, y aseguró: "En River entran 85 mil personas, ¿y en Boca cuántas, 45 mil? Yo no digo que cambien los lugares, digo que hagan los estadios como corresponde".

Costa volvió a contestar y argumentó que el estadio de Boca es reconocido en otros países: "En el mundo se habla de La Bombonera. ¿Qué quieren inventar? ¿Adónde la quieren trasladar? No se habla de otra cosa en el mundo. Tiene que buscar la manera de ampliarla. Me extraña porque vos jugaste ahí Oscar y sabés lo que significa esa cancha”.

"Te escucho todos los años con que hay un proyecto. No se atreven, pero cuando esté terminado como terminó River, ayer fue impresionante. ¿Por qué te ponés como loca? Te ponés como loca. Pero no te estoy diciendo ‘llévensela a algún lado’. No se puede comparar con River porque una es de 85 mil y la otra de 45 mil”, cerró Ruggeri, lapidario.

La decisión del Millonario de emprender esta obra en el Monumental se debió a la falta de lugares para sus hinchas, y la inversión se recuperaría con creces: en el primer partido después de finalizadas algunas obras, el estadio lució repleto y con un marco imponente, acorde a un recinto con la mayor capacidad de Sudamérica.

Sin embargo, en La Bombonera caben alrededor de 54 mil personas y el proyecto para completarla, con techo y sin los palcos que le dan su forma característica, todavía no avanzó. ¿Se mudará Boca a un estadio nuevo o podrá remodelar el Templo?