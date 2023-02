Boxeo: la buena noticia que recibió Juan Carrasco sobre su futuro

Una mala y una buena para Juan Javier Carrasco: la mala, que no es de ahora, es que la pelea pactada ante el irlandés Gary Cully no prosperó; la buena es que la empresa OR Promotions se movió rápido para conseguirle rival para que el próximo 18 de marzo pueda defender la corona sudamericana de peso liviano.

El pupilo de Julio Pablo Chacón, que cerró un espectacular 2022 con una resonante victoria ante el bien pocisionado Agustín Ezequiel Quintana, tendrá su primer compromiso del año, con sede a confirmar, ante el bonarense Daniel Alejandro "El Problema" Combi, en una contienda que pondrá en juego la corona subcontinental que está en poder del mendocino y en lo que será duelo revancha de la pelea protagonizada en junio de 2021, donde Carrasco ganó por puntos tras 10 asaltos y se coronó como campeón Latino FIB de la divisional.

Juan Carrasco junto a Pablo Chacón en un alto en el guanteo del pasado viernes. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

Tras la victoria de diciembre en el Casino de Buenos Aires, donde se colgó el cinturón sudamericano de la divisional, Carrasco no puso un freno a los entrenamientos y siguió a toda marcha con la cabeza puesta en lo que iba a ser su primera incursión internacional como boxeador rentado (las anteriores fueron con Milano Thunders en la Liga Mundial). La misma se iba a dar en Londres ante Cully, aunque desde el entorno de "El Titán" aseguraron que el irlandés prefirió enfrentar a otro rival luego de ver la performance del mendocino ante Quintana.

Esa contienda, a celebrarse en el Nottingham Arena, iba a poner en juego el título Intercontinental AMB de la categoría. Finalemente, "La Diva", como apodan al irlandés, se medirá con el boricua Wilfredo Flores, un rival de menor fuste que Juan Javier Carrasco.

Para el desquite de marzo ante "El Problema" Combi, Carrasco llegará como campeón sudamericano y Latino de la FIB y con una foja de presentación de 16 victorias, 9 por nocaut, 1 derrota y ningún empate.

Su rival de turno, en tanto, subirá al ring con un total de 10 triunfos, 1 antes de las tarjetas, 8 derrotas y sin empates.