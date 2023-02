Battaglia habló del flojo presente del Boca de Ibarra: "Tiene con qué mejorar, pero…”

Además de hablar de su pelea con Agustín Almendra, Sebastián Battaglia tocó muchos temas en diálogo con TyC Sports. Su salida del club, su relación con Juan Román Riquelme, pero también tuvo tiempo para opinar del presente del equipo en la Liga Profesional donde no termina de encontrar su mejor nivel.

"Los otros días (con Talleres) Boca no tuvo un buen rendimiento, tiene con que mejorar pero depende de Boca", expresó el extécnico, quien prefirió no hablar demasiado del equipo que conduce Hugo Ibarra. Sobre el plantel, dijo: "Boca por historia incorpora jugadores que tienen mucha jerarquía, que en una jugada te definen algún partido. Villa y Benedetto hacen diferencias".

Battaglia y Riquelme juntos en la platea de Boca.

Luego recordó cómo fue su llegada al club: "Agarramos al equipo en un momento difícil, fuera de la clasificación a la Libertadores. En la tabla general estábamos lejísimos y había que ganar la Copa Argentina. Hubo objetivos que los cumplimos. Habíamos encontrado una manera y la forma de tener un funcionamiento. Lamentablemente la Copa Libertadores terminó con este ciclo".

"Con Corinthians tuvimos las oportunidades para seguir en la Copa pero no pudimos. No me arrepiento de lo que dije en la conferencia de prensa. Si fue esa la razón por la que me fui no me corresponde a mí responder eso", agregó y recordó lo ocurrido en la previa de ese partido cuando los futbolistas amagaron con no concentrar si no acordaban los premios: "Yo estaba en tema, es una situación que tiene que estar resuelta mucho tiempo antes. Había una diferencia pero no se perdió por eso".

"¿Volver a Boca? Como no voy a querer dirigir a Boca de nuevo, es mí casa. No tengo que cambiar solo yo, me equivoque en cosas pero todos deberíamos cambiar y aprender de lo que se hizo mal. Con Román hablaba poco, no soy desagradecido porque me dieron la posibilidad de dirigir pero pienso que podría haber sido distinto el paso, no tan tormentoso. Cada uno tiene su pensamiento pero lo importante es confiar en el que está al frente del equipo", cerró Battaglia.