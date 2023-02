Battaglia dio detalles de su pelea con Almendra: "Lo que viví ese día me dolió porque…"

Uno de los episodios que marcó el paso de Sebastián Battaglia por Boca fue lo sucedido con Agustín Almendra. El ahora ex DT del equipo Xeneize tuvo una acalorada discusión con el joven volante durante un entrenamiento, lo que provocó que el futbolista no volviera a ponerse la camiseta azul y oro. En diálogo con TyC Sports, recordó lo ocurrido y reveló detalles.

"Lo de Agustín fue una situación que como cabeza de grupo tenía que tomar una decisión porque es el rol que me correspondía en ese momento. No fue nada feliz lo que se vivió. Intentaron convencerme de cambiar mí postura. Lo que viví ese día no me pasó nunca ni como jugador ni como entrenador, nunca me pidió disculpas Almendra", contó.

Pese a su discusión, Battaglia elogió a Almendra.

Y en la misma línea, agregó: "Me dolió porque es un gran jugador, esas cosas le sirven para que aprendan. Si no me respetaban la decisión de Almendra, me iba del club. No iba a ser fácil seguir de esa manera, me dio mucha tristeza por el futuro que tiene Agustín, ojalá le sirva para su carrera. Tiene un gran futuro".

"Se dieron situaciones incómodas como la de bajar del micro. Cualquier cosita en Boca se hace gigante e interminable, eso genera incertidumbre. En ningún momento fue malo el mensaje de Riquelme cuando bajo a los jugadores, yo estaba ahí presente. No era el momento indicado pero el mensaje fue bueno", contó sobre otra situación puntual que se dio durante su gestión.

Para cerrar, reflexionó: "Me hubiese gustado hablar más con Riquelme, no se dio de esa manera y hablaba más con la gente del Consejo. Cada uno tiene su pensamiento pero lo importante es confiar en el que está al frente del equipo".