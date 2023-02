Las modificaciones que Boca hizo en La Bombonera: ¿le habilitan la tribuna clausurada?

La polémica por la clausura de la Tribuna Superior Sur de La Bombonera parece comenzar a solucionarse. Es que Boca ya realizó los arreglos que le exigió la Justicia en ese sector del estadio y, con una nueva inspección pendiente, el club espera levantar la clausura para tener la totalidad de la capacidad habilitada para el próximo partido de local, que será contra Platense el domingo 19 de febrero a las 19.15.

Boca hizo los arreglos necesarios en su estadio para levantar la inhabilitación de la tribuna.

Según indicó TyC Sports, la dirigencia de Boca trabajó para que se repararan algunas grietas que tenía la tribuna y presentó los resultados de un estudio dinámico que fue aprobado por los peritos oficiales, documento que había pedido la Fiscalía especializada en Eventos Masivos como condición para levantar la inhabilitación.

En principio y debido a la falta de antelación en el aviso para la clausura, el Xeneize había emitido un fuerte comunicado en sus redes sociales en el que informaba que "ha cumplido con todos los procedimientos necesarios; ha entregado los datos estructurales y los estudios de ingeniería pertinentes a la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires para tener habilitado y en regla" el estadio.

En ese sentido, Boca también sospechó de la decisión: "Resulta extraño que al haberse realizado el partido el día domingo y que, nuevamente por pedido de la Fiscal Celsa Ramírez, la justicia esperó hasta hoy para emitir la clausura dejando al Club y sus hinchas sin capacidad de resolución".

Además, habían expresado con bronca: "Boca Juniors lamenta esta decisión judicial, que considera injusta, discriminatoria, sorpresiva e inoportuna, debido a la proximidad del evento. Fiel a su costumbre y a una de las prioridades que ha fijado esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, el club velará por la seguridad de los y las hinchas que concurran este domingo a alentar al equipo".

Ante la polémica, la fiscal Celsa Ramírez defendió la decisión y afirmó: "Los expertos aseguran que no se puede garantizar la seguridad de las personas. Ni en esa tribuna, ni debajo. Es gravemente peligroso. En los videos se ve que ni siquiera había espacio para circular, los hinchas no tenían forma de acceder a las tribunas. A eso se le suma que un hincha se tiró de la tribuna y cayó en alambras de púas".

"No es una decisión azarosa. Está basado en informes técnicos que analizan los peritos. Hasta que no se hagan las pericias y los informes técnicos que aseguren que las personas van a estar bien en esa tribuna, se dispondrá esta medida. Acá no hay ninguna otra cuestión que no sea la que se viene investigando desde la fiscalía", cerró Ramírez.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad por la clausura

"El Ministerio Público Fiscal de la CABA informa que solicitó el allanamiento y clausura de la Tribuna Superior Sur del estadio Boca Juniors, de manera preventiva, y ante riesgos potenciales de seguridad a los efectos de poder hacer los estudios técnicos correspondientes.

Este procedimiento se da en el marco de una investigación acerca de la reventa de entradas y el posterior informe de riesgo presentado por los peritos a cargo que consideran que ciertas carencias y deficiencias edilicias combinadas a un exceso de público, constituyen una situación de peligro. El Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N° 1, a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici, dispuso la clausura preventiva de esa tribuna.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Publico Fiscal comenzó una investigación de oficio en julio del 2022, luego del partido de Boca-Corinthians, ya que en un video grabado por un hincha durante ese encuentro deportivo, se pudo observar las grietas que existen en la Tribuna Superior Sur. A partir de esta investigación, la Fiscalía de Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, solicitó un allanamiento a la Bombonera para que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Publico pueda hacer un relevamiento de la tribuna a los efectos de determinar si las estructuras estaban en condiciones para funcionar.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Publico Fiscal realizó las pericias pertinentes con peritos ingenieros y arquitectos que determinaron que existía un riesgo potencial. Además en todo el proceso se dio intervención al Club Boca Juniors.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos inició una investigación de oficio el domingo 29 de enero, mientras se disputaba el partido Boca-Tucumán por posible exceso de concurrencia en el estadio del club Boca Juniors. La Fiscalía volvió a analizar las tareas realizadas hasta el momento por el Club, y se determinó técnicamente que las condiciones de seguridad frente a la estructura de la tribuna, no están aseguradas, razón por la cual, desde la Fiscalía, se solicitó el allanamiento y clausura de la Tribuna Superior Sur, en forma preventiva, y a los efectos de poder hacer los estudios técnicos correspondientes. El Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N° 1, a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici, dispuso la clausura preventiva de esa tribuna".