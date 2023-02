¿Se enojó? La tajante postura de Scaloni en medio del homenaje que recibió en España

Luego de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni disfruta de unos días de relax junto a su familia en España. En las últimas horas el DT fue homenajeado por parte de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, donde recibió una camiseta distintiva y brindó una entrevista.

El oriundo de Pujato se mostró con la sencillez que lo caracteriza, pero antes de llegar pidió una sola cosa. El campeón de la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y la Copa del Mundo 2022, pidió que no se hable de su situación contractual con la Asociación del Fútbol Argentino.

Scaloni aseguró que viajará a Buenos Aires para reunirse con Chiqui Tapia.

Scaloni quedó en viajar en las próximas semanas a Buenos Aires para negociar su continuidad al frente de la Selección argentina. Si bien no hay nada firmado, todo indica que las partes llegarán a un acuerdo para que el dueño de la Scaloneta ponga el gancho y continúe con su ciclo.

"Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó, contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenadores. Estoy en mi lugar (Mallorca), con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me cambiado mucho", soltó el DT.

A la hora de hablar del Mundial que ganó la Selección argentina, cortando así la racha negativa de 36 sin títulos en la máxima cita mundialista, Scaloni apuntó contra el calendario que afrontaron los protagonistas. "Todos pensamos que los jugadores iban a llegar descansados y el mes de octubre fue de mucha carga de partidos. Llegaron muy justos, todo lo contrario de lo que pensábamos. Hablo de los míos y por lo que sé de muchos otros", sentenció.