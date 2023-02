Scaloni no le esquivó a la pregunta y dijo qué club le gustaría dirigir: "Siempre lo..."

Todavía no se anunció oficialmente, pero todo parecería indicar que Lionel Scaloni seguirá como entrenador de la Selección argentina. Pese a esta decisión sobre su futuro, el DT campeón del mundo respondió a la pregunta sobre qué equipo le gustaría dirigir en algún momento de su carrera.

La Federación de Fútbol de las Islas Baleares, archipiélago español en el que el pujatense reside hace varios años, le rindió homenaje al técnico de la Albiceleste por el campeonato obtenido en el Mundial de Qatar 2022. En dicho evento, Scaloni mantuvo una conferencia de prensa en la que le consultaron por algunos deseos para el futuro de su carrera como DT: "¿Un equipo que te gustaría entrenar? Aunque fuera dentro de mucho", preguntó uno de los periodistas.

La respuesta del exjugador de Newell's y Estudiantes de La Plata fue contundente: "Depor, sí... Siempre lo dije", sostuvo, en referencia al Deportivo La Coruña, club en el que se convirtió en un ídolo de la hinchada.

Scaloni es ídolo total en Deportivo La Coruña: 275 partidos, 18 goles y cuatro títulos.

Aunque tuvo pasos por otros equipos de España, Italia e Inglaterra, Scaloni se identificó mucho con el club gallego: vistió la camiseta blanquiazul de 1998 a 2005 y formó parte del Super Depor, el mejor plantel de la historia del Deportivo La Coruña que se alzó con la Liga española en la 99/00, la Copa del Rey 01/02 y la Supercopa de España en dos ocasiones. Actualmente, el equipo está en la tercera división.

Más allá de su elección, también habló del presente de Mallorca, otro de sus exclubes en España: "Está clarísimo que sabe a lo que juega y eso es lo más importante en el mundo del fútbol, saber a qué juega tu equipo, lo que quieren los jugadores, lo que quiere el entrenador y eso se ve reflejado en la cancha. Yo creo que el Mallorca no se va a relajar en la posición en la que está, y eso es lo mejor; luego la clasificación será la que tenga que ser", expresó.

Luego, el técnico que lleva tres títulos con la Selección argentina cerró la conferencia hablando de sus días como campeón del mundo: "Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó, contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenador. Estoy en mi lugar, con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me cambiado mucho".