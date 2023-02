Gorosito reveló el motivo "íntimo" por el que Retegui no quiso ir a Boca: "Le dijo a Ibarra que..."

Sus 25 goles en 43 partidos hablan por sí solos. Mateo Retegui fue la gran figura de la liga argentina a lo largo de todo 2022 y su proyección se mide en millas. Pero mientras Europa posa sus ojos sobre el goleador de Tigre, Boca tenía a la vuelta de la esquina la posibilidad de reforzarse con un nueve que parece estar lejos de su techo, y así reforzar la competencia por un puesto que es de Benedetto, pero que tiene en Orsini y Luis Vázquez a dos suplentes lejos del nivel que pretende el club de La Ribera.

Sin embargo el Xeneize no hizo uso de la opción de repesca que figuraba con Tigre en el contrato del préstamo por dos años y el hijo del Chapa Retegui comenzó 2023 como terminó 2022: haciendo goles con la camiseta azul francia y rojo bermellón.

El propio Juan Román Riquelme, a fines de octubre, con la temporada argentina terminada y tras celebrar otro título como vicepresidente de Boca, al ser consultado por Retegui declaró: "Yo tengo muy buena relación con la gente de Tigre. Tengo que estar agradecido también porque potencian a nuestros jugadores, en eso hay que darle el mérito a Tigre, porque si no parece que porque fue a Tigre e hizo muchísimos goles yo tengo que ir a quitárselo". Y sentenció: "El chico tiene contrato por dos años y cuando finalice eso vamos a hablar con la gente de Tigre a ver que quiere hacer. A partir de ahí veremos cómo continuar, pero a mí me pone muy contento que lo están haciendo ver". En criollo: expresó que Boca no iba a ir a repescarlo pese a haberse cansado de hacer goles en Victoria.

Por su parte, Tigre tampoco ejecutó -por ahora- la opción de comprar el 50% de la ficha del jugador por 2.500.000 dólares, inciso del contrato que podría hacer valer durante su segundo año en la institución, sabiendo que una oferta del exterior podría superar largamente esa cifra.

El tuit de Gorosito contando por qué Retegui no volvió a Boca tras su gran año en Tigre.

Así las cosas, Pipo Gorosito, quien fuera el DT del Tigre que le dio la única estrella al club (Copa de la Superliga 2019), sorprendió en Twitter al postear un mensaje sobre el motivo por el que el ex Estudiantes y Talleres no volvió a Boca tras su impactante 2022: "Qué alegría me dio leer que Retegui, hablando con el Negrito Ibarra, le dijo que le había dado la palabra a Tigre. ¡¡¡El valor de la palabra, qué importante!!!", tuiteó.

Fuera de micrófono, en Boca deslizan que Retegui no mostró voluntad de volver al club donde se formó, algo que va de la mano con lo que expresó el ex DT de Gimnasia. Desde el entorno del jugador argumentan que en el Xeneize no le aseguraban la continuidad que tenía en Tigre y que por eso prefirió seguir en el Matador antes de dar el salto a algún club del exterior. Desde Victoria dan a entender que Boca insistió mucho más por la vuelta de Equi Fernández que por la del goleador. Goles son amores, es verdad. Pero la historia entre el Xeneize y Retegui no aparenta ser una de esas novelas con final feliz.