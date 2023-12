El particular posteo de Chiqui Tapia luego de que Scaloni volvió a poner en duda su continuidad

Además de conocer los rivales a los que la Selección argentina se iba a enfrentar en la fase de grupos de la Copa América 2024, todos estaban esperando escuchar a Lionel Scaloni para saber qué pasará con su futuro. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el DT dijo: "Todavía sigo pensando que voy a hacer".

En las horas previas al sorteo, el entrenador se había reunido con Claudio Tapia y se dijo que su continuidad no estaba en duda para el certamen que se jugará en Estados Unidos. Pero luego de todo lo ocurrido, el presidente de AFA subió un particular posteo con la intención de dar seguridad de que todo está bien y no hay nada de qué preocuparse.

El posteo del presidente de AFA.

Subió una en la que aparece abrazado a Scaloni y escribió: "Todos juntos en el sorteo de la Copa América 2024". De cualquier manera, con la prolongación de la incertidumbre que puede extenderse hasta los amistosos de la fecha FIFA de marzo del año que viene, los dimes y diretes sobre el porvenir del técnico del seleccionado argentino se mantuvieron.

Porque si bien no se desató la tormenta de un alejamiento, tampoco se despejaron esos nubarrones que él mismo puso bajo el cielo celeste y blanco del seleccionado argentino campeón del mundo. Nada menos que vigente campeón del mundo.

Scaloni, por su parte, se encargó de dejar de dejar en claro que su relación con Tapia es la mejor: "La relación con el presidente siempre fue perfecta, no hay ningún tipo de problema. Esto va más allá de eso. Es una decisión de pensar mía, exclusivamente mía y del cuerpo técnico. Y a partir de ahí, pensar lo mejor para la Selección, como siempre lo hemos hecho".