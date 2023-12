En vivo: el sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024, minuto a minuto

La Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos se jugará entre 24 selecciones de Conmebol y Concacaf. Para determinar los cabezas de grupo, se eligió a las dos primeras selecciones del ranking FIFA por cada confederación, que fueron ubicadas de la siguiente manera:

Argentina (Grupo A), México (Grupo B), Estados Unidos (Grupo C) y Brasil (Grupo D). Luego, en cada uno de los tres bolilleros restantes se ubican el resto de las Selecciones, también por orden de ranking FIFA. Cada cual se irá sorteando en los respectivos grupos, con la particularidad de que no pueden competir dos equipos de Concacaf en el mismo grupo. Los dos combinados que todavía no se definen van al cuarto grupo.

La conformación de los grupos, minuto a minuto