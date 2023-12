Qué dijeron en Huracán sobre la posible partida de Diego Martínez a Boca si gana Riquelme: "No tengo miedo de..."

A pesar de que Boca es pura incertidumbre y las elecciones que dirimirán la próxima gestión en el club aún no tienen fecha confirmada, la elección de un entrenador es vital para ir planificando la pretemporada y seleccionar los refuerzos para el 2024.

La oposición liderada por Macri e Ibarra ya propuso a Martín Palermo en caso de ganar. Juan Román Riquelme anticipó tener un entrenador pero no dio el nombre y las especulaciones crecen, mientras se demora una definición. Lo cierto es que uno de los apellidos indicados como parte de las preferencias de Román es el actual entrenador de Huracán, Diego Martínez, de pasado en las inferiores de Boca.

Riquelme confesó que le gusta Martínez como entrenador. (Foto: Archivo)

Este miércoles habló el presidente de Huracán, David Garzón, quien se refirió a la llegada del DT al Globo y del rumor de interés por parte del Xeneize. "A Diego Martínez lo vengo siguiendo desde Cañuelas, yo soy de ahí, y es un técnico que siempre me gustó. Siempre había tenido la intención, siempre había hablado con su representante y tenía trabajo Diego. Coincidimos cuando se fue de Tigre que era el momento y la verdad que acertamos, nos dio mucho más de lo que esperábamos", expresó.

Luego, en diálogo con radio La Red, agregó: "No tengo miedo de que Riquelme venga a buscar".

"Está muy contento en Huracán y vamos a hacer todo para que se quede. Tengo entendido que no lo llamaron, digo la verdad. No me lo dijo él, no se lo pregunté. Estamos hablando todo el día de lo que viene, tiene contrato y queremos que él se quede. Hasta junio lo tiene y le vamos a proponer para que extienda más tiempo. Queremos un proyecto con él. Ojalá la podamos tener mucho tiempo", cerró Garzón.