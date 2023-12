No solo es un gran DT: ¿qué título universitario tiene Marcelo Bielsa?

Marcelo Bielsa, en apenas meses, ya se ganó el respeto en Uruguay debido al excelente rendimiento de la Selección, que cerró el año como segunda en la tabla de las Eliminatorias sudamericanas. El Loco armó un equipo a su medida, con la difícil misión de desafectar a algunos referentes de la camada anterior, y por el momento viene surtiendo efecto.

De los 8 partidos en los que estuvo en el banco de suplentes, 6 fueron victorias y sumó una derrota y otro empate. Cuatro triunfos oficiales por Eliminatorias, una derrota ante Ecuador y la igualdad ante Colombia. El equipo muestra un buen volumen de juego y agresividad, una perfecta mezcla entre la garra charrúa y la disciplina táctica de sus equipos.

Bielsa revolucionó la Selección de Uruguay. (Foto: archivo)

La larga trayectoria de Bielsa lo avala. También sus conocimientos. Es un entrenador que suele ser calificado como "docente" por los futbolistas que trabajan con él. Lo que pocos saben es que realmente es docente. Específicamente, profesor de Educación Física. Se recibió luego de culminar -en 1980- una corta carrera profesional como futbolista, en la que llegó a vestir los colores de su amado club, Newell's.

Como entrenador, cuando ya tuvo el título de Profesor de Educación Física, comenzó a trabajar en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, interrumpió ese trabajo para regresar a Newell's, esta vez, como entrenador en las inferiores. Supo formar a jugadores como Gabriel Batistuta, Mauricio Pochettino y Eduardo Berizzo, a quienes dirigiría después en la Selección Mayor.

En 1992, el propio Bielsa reveló a la revista Minuto 90 que había estudiado esa carrera. “Yo soy docente, profesor de educación física. Fui un futbolista frustrado y fracasado. Tras jugar cuatro o cinco partidos en la primera de Newell’s me di cuenta de que no podía ser futbolista de nivel. Me propuse entonces ser un entrenador de nivel. Y para lograrlo comprendí que el primer paso era convertirme en un especialista de la educación física, porque esa es la especialidad que se ocupa del movimiento del cuerpo humano. Sabía que en ese aspecto radicaba todo el secreto del fútbol”, reconoció en aquella oportunidad.