El sorpresivo lamento de Mac Allister sobre los festejos tras ganar el Mundial: "Hoy me arrepiento de..."

Alexis Mac Allister fue, sin dudas, una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar 2022. El mediocampista, actualmente en Liverpool, se ganó un lugar en plena competencia y fue una de las piezas claves de la Selección argentina que logró levantar la Copa del Mundo.

A la hora de recordar lo que fue la consagración en la máxima cita mundialista, el Colo habló de todo. En su diálogo con Sebastián Vignolo en su ciclo de entrevistas llamado Campeones de Star+, el mediocampista reveló qué le dijo a Lionel Messi tras dar la vuelta olímpica y, además, confesó un sorpresivo lamento de aquel 18 de diciembre del 2022 en el estadio Lusail.

Alexis Mac Allister junto a sus hermanos Francis y Kevin, con la Copa del Mundo en sus manos. (Foto: @alemacallister)

Sobre aquello que le hubiese gustado hacer durante los festejos post victoria en la final, Mac Allister manifestó: “Es lo más lindo que hay. Lamentablemente, hoy me arrepiento de que, en ese momento, no tuve la Copa del Mundo tanto en mis manos, pero había muchas personas que estaban ahí y querían tenerla. Ojalá que en otro momento pueda tener la posibilidad de tocar la verdadera otra vez. Quiero otra Copa del Mundo, jugamos para ganar. Sabemos lo difícil que es, pero siempre hay lugar para seguir soñando”.

A la hora de confesar cuál fue su mensaje a Lionel Messi tras la consagración, reconoció: “Le dije todo lo que en tres años no le dije. No soy una persona que habla tanto con él, son solo momentos. Soy bastante tímido y me da un poco de vergüenza, pero era el momento".

Posteriormente, Mac Allister añadió: "Si no era ahí, no era nunca más. ¿Qué le dije? Le agradecí por todo, por cómo nos recibe, por cómo nos ayuda y porque nos hizo salir campeones del mundo”. Para finalizar, fue consultado sobre si se llevó algún recuerdo del GOAT: “No, no lo quiero molestar. Que disfrute, para que voy a andar pidiendo, pobre”