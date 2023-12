El movido calendario que tendrán Los Pumas en 2024

Año nuevo, vida nueva. Los Pumas dejaron atrás un movido 2023 que tuvo Rugby Championship y las semifinales del Mundial de Francia pero ya es momento de brindar y pensar en lo que viene. En el horizonte asoman nuevos desafíos y el seleccionado nacional de rugby buscará cumplirlos con creces para volver a pisar fuerte en la escena internacional.

El primer cambio que se dio fue la salida de Michael Cheika luego del encuentro por el tercer puesto en la cita ecuménica. En su lugar, el staff se renovó con la presencia de Felipe Contepomi. Uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro país ahora tendrá la oportunidad de poder hacerlo como head coach en un ciclo que se renueva.

Australia, otra vez en la ruta de Argentina.

El año 2024 tendrá dos ventanas de tests matches en marzo y noviembre más una nueva edición del Rugby Championship a disputarse entre Agosto y Setiembre. Los rivales están casi todos confirmados y serán todos de excelencia, lo que resta definir es con quién jugarán el último partido de marzo (los candidatos son Chile o Uruguay). Después, se medirán durante el año contra Francia, Italia, Irlanda (todos amistosos), más Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda (por Championship).

El calendario completo

2/7 Los Pumas vs. Francia

9/7 Los Pumas vs. Francia

16/7 Los Pumas vs. rival a designar del Tier 2

10/8 Los Pumas vs. Australia

17/8 Los Pumas vs. Australia

31/8 All Blacks vs. Los Pumas

7/9 All Blacks vs. Los Pumas

21/9 Los Pumas vs. Sudáfrica

28/9 Sudáfrica vs. Los Pumas

9/11 Italia vs. Los Pumas

16/11 Irlanda vs. Los Pumas

23/11 Francia vs. Los Pumas