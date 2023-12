Di María reveló el "susto" que tuvo cuando Scaloni dio la formación ante Francia: "Pensé que..."

Probablemente fue el cambio táctico más importante de la historia de la Selección argentina. Lionel Scaloni lo pensó durante toda la semana previa a la gran final del Mundial de Qatar ante Francia y lo terminó definiendo pero no comunicando hasta horas antes del encuentro.

Cuando mostró la pizarra para confirmar el equipo ante todos sus jugadores, había un detalle particular: Ángel Di María, titular, por la izquierda del ataque. Una posición inédita no solo en el Mundial sino en los últimos años del Fideo en la Selección.

Lo cierto es que el Fideo no había sido protagonista de los partidos anteriores del equipo, al estar disminuido físicamente. Ante Croacia fue un doble cinco entre Paredes y Enzo Fernández y solo Álvarez y Messi de punta. Ante Países Bajos tampoco fue titular, ya que el DT prefirió a la línea de cinco, aunque saltó al campo de juego en el alargue, para quemar las naves, rompiendo la defensa.

En una entrevista con Star+, Di María reveló el "susto" que tuvo cuando Scaloni les dio a conocer el once inicial ante Francia, tan solo unas horas antes del partido decisivo: "Cuando salió la formación para la final, miré para la derecha, vi que no estaba y pensé que no jugaba, que iba al banco. Después vi que estaba por la izquierda. Me sorprendió hasta a mí".

Angelito la rompió y fue campeón del Mundo.

"En la previa, Scaloni no me había dicho nada, solamente me preguntaba todos los días cómo me sentía. Yo dos días antes (de la final) le había dicho que estaba bien; el día anterior me volvió a consultar y le respondí lo mismo, pero no dijo nada más", recordó además.

Además, Fideo contó qué le dijo Scaloni: "Me dijo que por ese sector iba a divertirme. Que había un defensor en esa zona que era más central que lateral y que podíamos hacer una gran diferencia por ahí. Y la verdad que le salió perfecto. Todo lo que había planeado y dijo en la charla previa se terminó dando en el partido".

Ese día, Ángel Di María hizo uno de los mejores goles en una final de Mundial. Finalmente, reveló cómo lo vivió: "A medida que los chicos iban tocando me fui dando cuenta de que me podía llegar. Y bueno, yo solamente corrí al espacio y la terminé empujando. La jugada fue espectacular y lo que queda en la historia es la jugada que hacen entre ellos tres, que hacen uno o dos toques como si estuvieran jugando en el barrio, inexplicable, increíble".