La revelación de Dibu Martínez sobre sus "juegos mentales" en los penales

Dibu Martínez entró, sin lugar a dudas, en la historia grande de la Selección argentina. El actual arquero del Aston Villa no solamente fue clave en las tandas de penales del Mundial de Qatar 2022, sino que protagonizó una de las mejores atajadas de la historia de la Copa del Mundo (en el último minuto del alargue a Kolo Muani).

El marplatense es todo un especialista a la hora de defender los tres palos ante la pena máxima. En este contexto, por primera vez desde lo ocurrido el pasado 18 de diciembre del 2022 en el estadio Lusail, el ganador del premio The Best al mejor en su puesto se refirió a sus "juegos mentales".

En la entrevista que brindó para DAZN Español, Dibu Martínez manifestó: "La verdad es que uso muy poco el juego mental. Soy como me ves jugar los partidos, soy un chico muy serio que intenta parar el máximo número de disparos salvo en una definición por penales".

Además, sobre este mismo tema añadió: "Llevó esto último al extremo. Porque si me ves en un penal de un partido normal no voy a estar bailando, por ejemplo". Esto coincide con lo sucedido tanto en la semifinal de la Copa América 2021 como en la Copa del Mundo que la Selección argentina le ganó por penales a Francia.

"A la hora de un uno contra uno en una semifinal o final, que es a todo o nada, trato de sacar provecho de mis recursos. Pero de ahí a que lo haga en todos los partidos, hablar a cada rival un uno contra uno... Qué voy a hablar si no tengo ni tiempo para acomodarme. La Premier League es tan rápida. Y la verdad, no me gusta hacerlo mucho. Es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina".