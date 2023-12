El palazo del presidente de San Lorenzo a Augusto Batalla por su ida a Granada: “A él le hicimos una…”

San Lorenzo atraviesa un período tumultuoso luego de la solicitud de libertad de acción por parte de Rafael Pérez, la inhibición en FIFA debido a una reclamación de Yeison Gordillo, los primeros acontecimientos en el mercado de fichajes y se refirió a la salida de Augusto Batalla quien seguirá su carrera en España pese a expresar que quería seguir en el Ciclón.

En este escenario, Marcelo Moretti, flamante presidente, abordó estos temas en una conversación con el programa Manija Azulgrana en YouTube y apuntó sin filtro contra el arquero por su decisión: "A él le hicimos una oferta que económicamente era mejor que la de Granada. Con River ya teníamos un acuerdo, es una decisión personal. Nadie está por encima del escudo".

El enojo, o malestar del mandatario, tiene que ver con que Batalla en reiteradas ocasiones manifestó el deseo de seguir en el club y Ruben Darío Insua había pedido que si hicieran todo lo que estaba al alcance del club para retenerlo. Moretti, además, se refirió a los jugadores que busca el Ciclón. Afirmó que Santiago Viera está cerrado, es muy probable que llegue el colombiano Jhohan Romaña y admitió haber hecho ofertas por Cristian Tarragona, Santiago Solari, Agustín Palavecino y Eric Remedi.

Sobre la inhibición, explicó: Reclama un millón y medio de dólares. Ya estamos hablando con la gente de FIFA para ver cómo podemos levantar esto. También está lo del Torito Rodríguez (el reclamo de Tijuana por no abonar su ficha de compra) que puede caer en cualquier momento, está la diferencia con Rafa Pérez".

"No pagaron ni eso, la verdad es que el oficialismo que se fue hizo un desastre. Uno pensaba que las cuentas estaban equilibradas, pero la gestión era no pagar nada y tirar todo para adelante, dejaron el club desahuciado. Ahora van a estallar las bombas, pero le vamos a meter mucha gestión y lo vamos a dar vuelta, no tengo ninguna duda, le pido a la gente que acompañe", cerró.