Ofrecimiento bomba a Riquelme: "Ojalá quiera ser presidente del peronismo, tendríamos un..."

Después de una elección histórica que lo consagró como el presidente más votado en la historia del fútbol argentino, Juan Román Riquelme logró un liderazgo incuestionable en Boca. Tanto es así que algunos protagonistas de la política argentina consideran seriamente su nombre como una opción futura en la escena nacional.

Uno de ellos es Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación entre 2006 y 2013, quien propuso al ídolo xeneize como el nuevo presidente del peronismo en caso de que a él le interese asumir ese rol en el futuro. Lo hizo durante un acto político en el que puso como ejemplo lo sucedido en la votación en la que venció a Mauricio Macri, quien iba como candidato a vicepresidente en una formula liderada por Andrés Ibarra.

"Para esto, hay que estar formado. Dicen que Riquelme terminó séptimo grado, no se si lo terminó o no, qué se yo, pero es extraordinario. Me preguntás: 'che, ¿puede ser presidente del peronismo?' Ojalá quiera y tendríamos un candidato más, ¿no?", lanzó, generando una ovación de parte de los presentes.

Luego elogió la forma en la que ideó su campaña para conseguir la victoria: "Lo de Riquelme es impresionante. Me está sorprendiendo más ahora que cuando era futbolista. Son pocos los que se meten así entre la gente, somos dos o tres los que los podemos hacer nada más. Ahí no tenés miedo, la gente te cuida".

Apenas salió a la luz el video en las redes sociales, los hinchas lo viralizaron y algunos se animaron a vaticinar sobre una futura fórmula presidencial a nivel nacional "Guillermo Moreno - Juan Román Riquelme 2027". Si Moreno lo llamá, ¿atenderá Román?