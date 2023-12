River está interesado en una de las nuevas joyitas del fútbol argentino: tiene 19 años

River cerró el 2023 luego de vencer a Rosario Central por 2 a 0 y quedarse con el Trofeo de Campeones. Sin embargo, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico tienen la cabeza puesta en lo que será la conformación del plantel para el 2024. Martín Demichelis sabe que contará con muchas salidas, pero que también llegarán algunos futbolistas con la intención de jerarquizar lo que quede como base del equipo.

En este contexto, apareció un nombre que no estaba en el radar de nadie y que podría ser una gran apuesta dirigencial de cara al 2024. El Millonario está interesado en Jeremías Lázaro, una joven promesa de Instituto de Córdoba, y hasta habría realizado una primera oferta. Según los trascendidos, el ofrecimiento habría sido de 500 mil dólares (más algunos bonos) y el préstamo de futbolistas, pero desde la dirigencia de la Gloria no quedaron conformes con dicha oferta.

Lázaro tiene contrato vigente con la Gloria hasta diciembre de 2027 y contaría con el interés de varios equipos tanto del fútbol argentino como del fútbol brasileño, es decir que River no se encuentra solo en la carrera por incorporar al prometedor enganche. Una particularidad es que el futbolista aún no ha debutado en la Primera del conjunto cordobés.

A la hora de hablar de sus características, Lázaro reveló en diálogo con el podcast Mundo Gloria: “Mi sueño es poder jugar en la Primera de Instituto. Me caracterizo por el buen juego y por tener visión para encontrar espacios. Soy rápido, me gusta encarar mucho, no le tengo miedo a nadie”.

En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto y el futbolista de Instituto termine llegando a Núñez, la idea sería poder llevarlo de a poco y que inicialmente no se incorpore a los dirigidos por Demichelis. Eso sí, es un proyecto que gusta mucho y por el que podrían existir nuevas novedades en los próximos días.