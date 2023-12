Luis García, exDT de Maipú, fue presentado en su nuevo club

El entrenador argentino Carlos Ischia dejó por motivos personales la dirección técnica de Deportivo Cuenca de Ecuador y fue reemplazado en el cargo por su compatriota Luis García, quien dirigió al Deportivo Maipú durante la temporada 2023, quedando a 90 minutos del ascenso a la Liga Profesional.

Bienvenido LUIS OSWALDO GARCÍA a nuestro equipo — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 23, 2023

El nuevo técnico del Deportivo Cuenca arrancó su carrera como entrenador en Colegiales, en 2018, reapareció en 2022 al frente del Royal Pari, de Bolivia, del que salió por malos resultados, y en Deportivo Maipú dirigido 40 partidos, con 21 triunfos, 8 empates y 11 derrotas.

La entidad de Cuenca comenzará la próxima temporada de la Liga ecuatoriana el 16 de febrero y el 6 de marzo recibirá a Delfín de Manta, en un partido único de la fase local de la Sudamericana en busca del pase a la fase de grupos.

Luis García, vuelve a Deportivo Cuenca

En 2016 fue asistente de Gabriel Cosenza — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 23, 2023

En el equipo ecuatoriano integran el plantel los argentinos Luciano Recalde (ex Rosario central y Villa Dálmine), Rodrigo Melo (ex Comunicaciones y Ferro) , Lucas Mancinelli (ex Atlanta, Lanús, Ferro, Temperley y Olimpo), Nicolás Rinaldi (exSarmiento de Junín, Ferro, Atlanta y Alvarado de Mar del Plata), Raúl Becerra (ex Almagro, Nueva Chicago y Argentinos Juniors) y Enzo López.(ex Lanús).