La sugestiva aclaración del representante del Diablito Echeverri tras la bomba en River: "Claudio me pidió…"

"Mi representante habló con el presidente, después de que mucha gente dijera que mi representante no atendía las llamadas y si estaban en contacto siempre. De renovar no voy a renovar pero si me voy a quedar un año o seis meses a disfrutar y después vemos qué pasa", fue la declaración con la que el Diablito Echeverri se robó todas las miradas tras el título de River.

Luego de que el Millonario venciera 2-0 a Rosario Central y se coronara como el campeón del Trofeo de Campeones, el juvenil del elenco de Núñez enfrentó los micrófonos y aseguró que su futuro en el club de sus amores no durará más de lo que indica su contrato, el cual llega a su final en diciembre del 2024.

Tras las declaraciones del jugar que la rompió con la camiseta de la Selección argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia, tanto Martín Demichelis como Jorge Brito intentaron ponerle paños fríos a la situación. Durante la jornada de este sábado, quien se sumó a estos fue su representante.

Enzo Montepaone, quien maneja los hilos de la carrera del Diablito Echeverri, dialogó en exclusiva con TyC Sports y se refirió a la inesperada declaración de la joya de River. "Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice", comenzó.

Posteriormente, sin desmentir que el futbolista no renovará el vínculo con el Millonario, sentenció: "Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros, que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto a la dirigencia analizaremos la situacion y tomaremos la mejor decisión para todos."