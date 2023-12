Riquelme habló por primera vez tras ganarle a Macri las elecciones en Boca: “Tenemos que hacer que…”

Juan Román Riquelme obtuvo más del 65% de los votos (poco más de 30 mil personas optaron por el oficialismo) en las elecciones de Boca y fue electo como presidente de la institución, venciendo a la fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Y si bien aún no asumió el cargo de manera oficial, algo para lo que tiene tiempo hasta el martes de la próxima semana como marca el estatuto, el exfutbolista tuvo un gesto que es un indicio de cómo planea que sea su conducción.

Riquelme siempre se caracterizó por mostrarse muy cercano a la gente que trabaja en el club y este jueves se hizo presente en la cena de fin de año de los empleados de la institución. El evento se realizó en la Bombonera y Román estuvo allí, donde aprovechó para agradecerles por todo el trabajo que realizan para el cuidado del estadio.

El presidente electo del Xeneize pronunció unas palabras de agradecimiento. "Primero que nada, buenas noches. Es un orgullo poder estar acá saludándolos, es una noche especial, sé que trabajan durante todo el año cuidando a nuestro club, yo lo veía durante las elecciones y lo han hecho de maravilla. Los que votaron a ellos y a nosotros, todos reconocieron que fue una fiesta y eso es por culpa de todos ustedes así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hicieron", dijo Riquelme, según refleja el diario Olé.

Luego, continuó: "Yo me siento uno más de todos ustedes. Me ayudaron a cuidar el club en diferentes sectores y a mí me toca, estar como presidente del club, es no me va a cambiar la vida y voy a seguir siendo hincha del club, de ustedes y necesito que todos me ayuden. Tenemos que hacer que nuestro club cada día siga creciendo, tenemos que seguir siendo el más grande de Sudamérica, para mí somos los más grandes del mundo y quiero darle las gracias". Y finalizó: "Espero que estén contentos y lo que les falte o necesiten, pueden contar conmigo. Muchísimas gracias".

El fin de este 2023 será muy movido para Riquelme, dado que deberá terminar de cerrar la contratación de Diego Martínez como DT de Boca. La idea es que pueda estar presente el martes 26 de diciembre en el inicio de la pretemporada. Además, tendrá que comenzar a moverse decididamente tanto para la depuración del plantel como para la llegada de refuerzos, consensuados con el Consejo de Fútbol.