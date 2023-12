La contundente respuesta de Battaglia a Palermo y un palito por elevación al Negro Ibarra: “Martín jugó sus…”

“Sin desmerecer a Ibarra y a Seba Battaglia, los dos inician sus períodos sin haber dirigido antes en otro lado”, fueron las palabras con las que Martín Palermo se refirió a la posibilidad que otros ídolos del club tuvieron de dirigir Boca, mientras su oportunidad todavía no llega.

En este contexto, quien recogió el guante fue el León. El hombre más ganador de la historia del Xeneize habló con el programa partidario Boca de Selección y no tuvo dudas a la hora de responderle al Titán del mismo modo que lo hizo con Pepe Basualdo días atrás.

Ibarra también recibió un palito por parte de Battaglia.

Para comenzar, Bataglia manifestó: "Sé que Martín hizo sus declaraciones y jugó sus fichas para dirigir a la Primera de Boca que es un sueño. Me nombró a mi diciendo que había estado dirigiendo sin estar en ningún club y estuve dirigiendo Almagro y ayudando a Falcioni en Banfield".

Acto seguido aprovechó los micrófonos para enviarle un tiro por elevación al Negro Ibarra, quien fue su sucesor en el banco de suplentes del Xeneize:"Con sus declaraciones coincido en algunas y en otras no, pero yo tenía un proyecto a diferencia de Hugo por eso no me pongo en la misma bolsa. No creo que haya sido igual".

"Mi idea era ser entrenador y cuando surgió la posibilidad de Boca, donde se veía como un proyecto, fui a la reserva con mi cuerpo técnico y se dio la posibilidad de conocer a todos los chicos. Después que se haya cortado todo por un cortocircuito que no lo voy a negar es otra cosa", sentenció Battaglia.