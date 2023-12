La fuerte acusación de Milei a Riquelme tras ir a votar a las elecciones en Boca: “Sabía que me iba a…”

El presidente Javier Milei estuvo presente en las elecciones de Boca Juniors que se desarrollaron el pasado domingo y provocó la reacción de hinchas, con algunas expresiones de apoyo y otras de rechazo por su estar del lado de la fórmula opositora de Andrés Ibarra-Mauricio Macri, que compitió con Juan Román Riquelme.

Minutos después, cuando la noticia de su presencia ya había circulado entre los presentes, Milei salió de la carpa con su cabeza descubierta y provocó reacciones diferentes. Sus detractores lo silbaron y luego entonaron un grito de guerra: "El club es de los socios". Ante esto, en una charla con Radio Rivadavia, el mandatario apuntó fuerte contra el ídolo.

Milei apuntó contra Román.

"Sabía anticipadamente que Riquelme me iba a mandar a escrachar. Que iban a mandar gente a putearme. Obvio que fui igual. ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?. Nosotros teníamos información. Yo sabía cómo iba, por donde iba a ir el resultado", explicó Milei sobre el 65,3 de Román contra el 34,7 de la oposición.

Luego, volvió a hablar sobre lo ocurrido: "Fui por una cuestión de batalla cultural. No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino que además, sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar. Si, 20 personas. Yo sabía que iba a pasar, que me iba a mandar gente a putearme".

En el final, Milei, que ya se había declarado anti-Riquelme, contó por qué apoyó a la oposición: "En la vida, hay que ser leal. Y hay que tener lealtad. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado ayudándome a mí. Cómo no iba a ayudarlo". Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007 y ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Libertadores y dos Intercontinentales.