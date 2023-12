La cruda sentencia de Palermo ante la imposibilidad de dirigir a Boca: “Ibarra y Battaglia sin…”

Luego de la victoria de Juan Román Riquelme en las elecciones de Boca, la posibilidad de que Martín Palermo sea el entrenador de Boca quedó desestimada. El Titán era el técnico elegido por la oposición liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, pero la victoria del oficialismo en los comicios lo imposibilitó de cumplir su sueño de dirigir al Xeneize.

El entrenador brindó una entrevista televisiva y habló de su relación con Riquelme y de sus chances de dirigir. “Si no me llamaron en estos cuatro años, ¿por qué me llamarían en los próximos cuatro años?”, expuso Palermo.

Luego, respondió la consulta de Mariano Juan sobre sí la gran Copa de la Liga que realizó con Platense puede cambiar la visión sobre él. "¿Tuve que hacer un buen campeonato con Platense para creer que estoy preparado para dirigir a Boca? Sin desmerecer a Ibarra y Battaglia que lo hicieron sin haber dirigido antes en otro lado y se les dio su oportunidad. ¿Qué experiencia tengo que tener yo para dirigir a Boca?”, expresó en diálogo con F12.

Por otro lado, el Titán afirmó: “Me siento preparado para esos grandes desafíos de seguir compitiendo por más cosas”. De esta manera, afirmó que sus 10 años reuniendo experiencia como DT lo capacitaron para poder ser el entrenador de Boca.

Sabido es que Palermo y Riquelme nunca fueron amigos, pero siempre mantuvieron una relación cordial que los llevó a cosechar grandes cosas con la camiseta azul y oro. Ahora, con Román siendo presidente de Boca y con Martín aspirando cumplir su sueño de dirigir el club del que es máximo goleador histórico, las diferencias volvieron a surgir.