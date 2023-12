La frase bomba de Palermo: “Si Riquelme alguna vez me llama para ser DT de Boca es por…”

El socio de Boca definió que Juan Román Riquelme sea el presidente por los próximos cuatro años y gracias a su victoria electoral, y la derrota de la otra fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, el entrenador del plantel profesional será Diego Martínez.

El candidato a DT de la oposición era Martín Palermo, quien estaba con la ilusión de ser el entrenador del equipo en el que más se ha identificado por su carrera como jugador, pero deberá esperar su turno, porque como él mismo asegura, no trabajaría con Riquelme en la dirigencia.

En diálogo con radio La Red, habló de su ilusión por dirigir a Boca. "Yo creía que alguien me iba a llamar. Podía ser yo u otro. Tuve oportunidad para que alguien me llame. Le tocó al Vasco (Arruabarrena), le tocó a Guillermo (Barros Schelotto) y en este proceso le tocó a Ibarra y Battaglia y yo nunca dije nada de nadie. Ahora un candidato me lo ofreció y yo estaba con mi gran posibilidad de cumplir el sueño de ser entrenador de Boca. No tengo que ocultar nada", señaló.

Palermo fue a votar en Boca con la ilusión de ser el entrenador del plantel profesional. (Foto: captura)

Luego, sobre la posibilidad de ser el DT durante una gestión del actual oficialismo, respondió con una fuerte reflexión: "No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo que lo haga. Lo que yo viví, de años y concentraciones, tuvimos muchas diferencias. Compartimos muchas cosas pero somos distintos. Y cuando sos distinto con alguien no conectás".

Luego, sobre esa posibilidad, agregó: "Para qué le voy a mentir al hincha de Boca con que me llame Román y me voy a sentar con él si después en la convivencia vamos a durar tres días. Porque él me conoce y yo lo conozco a él. Tendremos que esperar cuatro años más para dirigir a Boca"

Finalmente, se refirió al oficialismo que ganó las elecciones y su relación con él como entrenador. "Nunca han tenido la necesidad de llamarme. Si tengo que esperar cuatro años más los voy a esperar. Y si son 8 porque Riquelme vuelve a ganar los volveré a esperar. Pero yo me veo ahí. Algún día voy a entrar a la Bombonera por el banco local no visitante".