La confesión de Palermo tras las elecciones: “Me duele que el hincha de Boca me haya dicho…”

Sin pelos en la lengua, Martín Palermo brindó una extensa entrevista en la que habló de todo luego de lo que fue su participación primero en la final de la Copa de la Liga con Platense y luego de su rol clave en las elecciones en Boca, considerando que era el candidato a entrenador de la oposición liderada por Ibarra y Mauricio Macri, quienes resultaron perdedores.

El Titán acudió a votar a la Bombonera el pasado domingo cerca de las 15, en medio del reconocimiento de un amplio grupo de hinchas que cantaron en su favor. Sin embargo, la imagen de su ingreso al estadio no reflejó el clima hostil que se vivió generalmente durante toda la elección contra la oposición, con cánticos contra Milei (presidente de la Nación que apoyaba a ese espacio), Macri e Ibarra.

Aún así, el DT reconoció que recibió insultos de algunos simpatizantes y se mostró molesto por la situación. "A mi me duele que el hincha de Boca me haya dicho traidor. En las redes sociales, que yo odio eso. Me involucraron políticamente. Fueron algunos, no todos, ya que en la cancha sentí ese amor incondicional. Pero algunos confundieron las cosas", señaló.

Palermo fue a votar con la ilusión de ser el DT de Boca. (Foto: captura)

Luego, defendió al candidato a vicepresidente de la oposición de los fuertes insultos que recibió el domingo pasado. "Políticamente, Macri tuvo cuatro años de gestión del país y puede que a algunos no les gustó. Pero es el presidente más ganador de la historia de Boca y que la gente lo insulte es lo que no entiendo. Se ha involucrado tanto el Mauricio presidente del país con el de Boca. Y creo que fue lo que no se diferenció. Es lo que se dice políticamente, la grieta que se generó en Boca. Pero el club no puede estar desunido porque Boca es grande desde donde lo veas".

"Hace 10 años que no convivo desde adentro ni conozco el predio de Ezeiza, pero digo, por qué desde afuera se ve un clima como si Boca estuviera partido. Hay una desunión que lleva a vivir una sensación extraña, que no me pasó cuando estuve adentro ni los primeros años de cuando estuve afuera", cerró.