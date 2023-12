Mac Allister reveló la sorpresiva frase que le dijo Scaloni tras vencer a Brasil y antes de su bombazo: “Pensé que…”

Lo que ocurrió luego de la victoria de la Selección argentina ante Brasil sigue teniendo repercusiones. Lionel Scaloni se sentó a charlar con los medios y lanzó frases que sonaron a despedida. El DT tenía ganas de decir lo que sentía y esa declaración sorprendió hasta los propios futbolistas quienes expresaron su enorme apoyo al de Pujato.

Pasaron los días y Alexis Mac Allister, en diálogo con Clank.media, reveló qué le dijo Scaloni una vez consumada la victoria en el Maracaná y nuevamente los fanáticos se estremecieron: "Cuando termina el partido con Brasil, nosotros volvemos al vestuario y el cuerpo técnico pasa uno por uno a saludar… Y cuando me saludó a mí, me dijo: 'Gracias por todo'".

Alexis reveló una particular frase de Scaloni.

"No lo relacioné con nada, pensé que era porque estaba emocionado por ganarle a Brasil", comentó Alexis, quien agregó: "Cuando salgo a zona mixta, me hablan sobre lo que había pasado. Si él lo dijo, fue porque algo siente. Nosotros queremos que siga con nosotros, vamos a hacer todo lo posible. No lo esperábamos para nada. Creemos que él quiere seguir y esperamos que sea así".

En la charla Alexis también tocó otros temas y se refirió al significado de compartir plantel con Lionel Messi: "Mi experiencia con él es increíble, siempre disfruto mucho de estar al lado y compartir cancha con un jugador como él. Siempre se ha portado muy bien conmigo".

"Siento que es fácil jugar con él. Se simplifica mucho más, le das un pase más o menos y él lo va a recibir bien. También es entender como posicionarse en la cancha, lo importante es encontrar los espacios para liberarlo más a él. Jugar con Leo es estar todo el tiempo aprendiendo y mejorando. No hay nada más lindo que relacionarse con el mejor jugador del mundo", cerró.