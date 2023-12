La tajante respuesta de Palermo sobre la posibilidad de ir a Boca, tras perder la final con Platense: “Veré cuándo…”

Martín Palermo logró la imposible misión de llevar a Platense a la final de la Copa de la Liga, pero se quedó en la orilla de su primer título como entrenador. A un día de las elecciones en Boca que definirán su futuro, el Titán se refirió a su continuidad en el Calamar o su próximo paso al Xeneize.

En conferencia de prensa, el todavía DT del Marrón aseguró que no sabe que será de su futuro, determinado por un triunfo de Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las urnas xeneizes: "Estoy a nada de haber terminado una final, cuando se termine todo me voy a juntar con el presidente y veré que decisión tomo", afirmó.

Luego, Palermo reconoció a Miguel Ángel Russo, DT con el que ganó la Copa Libertadores 2007 en Boca y lo venció en Santiago del Estero: "Nos saludamos con Miguel. Estoy agradecido porque reconoció el trabajo, lo felicité por un nuevo título en su carrera", remarcó.

Finalmente, el máximo goleador histórioco de Boca destacó la labor de sus jugadores: "Lo intentamos hasta el final con uno menos, con el corazón. No podemos reprocharnos nada, cuando pasen las puertas del vestuario y se miren a la cara, no se tienen que reprochar nada. No tienen que estar contentos, pero sí muy orgullosos", concluyó.