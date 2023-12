El fuerte posteo de Daniel Osvaldo contra los mellizos Barros Schelotto: “Los cara de…”

Con motivo del día del hincha Boca Juniors, celebrada cada 12 de diciembre, Daniel Osvaldo aprovechó para enviar saludos a la comunidad Xeneize, rememoró sus experiencias como futbolista en el equipo de la Ribera y apuntó contra los mellizos Barros Schelotto.

Uno de los posteos de Osvaldo.

Llegó al club de la mano de Rodolfo Arruabarrena y en apenas cuatro encuentros, logró tres goles en la Copa Libertadores. Culminó un 2015 positivo con la conquista del campeonato de Primera División y por eso en uno de los posteos que subió aparece bromeando con "El Vasquito", como recordó el delantero, que acompañó la imagen con con tres corazones.

A los seis meses, volvió, pero la llegada de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto marcó el final de su corto ciclo. Sumó apenas tres encuentros bajo su mandato y rescindió su contrato en medio de una escandalosa relación con los entrenadores. "Siempre risas con el profe Gustavo Roberti...hasta que llegaron los cara de...", publicó Dani Stone en Instagram.

"A mí me fue Guillermo, yo no me hubiese ido nunca de Boca y menos por fumar un cigarrillo. Fuman un millón de jugadores y así lo hice en toda mi carrera, de hecho él fumaba en el vestuario cuando jugaba, se ve que se olvidó. Yo que hice toda mi carrera en Italia, es normal eso, lo que pasa es que el nunca jugó en Italia, por eso capaz no sabe", contó tiempo atrás el jugador.

El dardo contra los mellizos.

Que luego recordó: "Me empezó a buscar un poco mi carácter para que yo saltara, y me encontró. Las formas me parecieron de cobarde. No debe ni escuchar música, una amargura debe tener ese tipo encima". En total disputó 21 partidos con la camiseta de Boca, marcó siete goles, dio dos asistencias y logró el campeonato de Primera División 2015.