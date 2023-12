Atento Riquelme: el goleador de la Copa de la Liga y ¿su guiño a Boca?

Las elecciones en Boca, que serán el próximo domingo 17 de diciembre, no solamente definirán al nuevo presidente de la institución, sino que también traerán consigo al nombre del nuevo director técnico. Los dos candidatos están claros: Diego Martínez (por el oficialismo) y Martín Palermo (por la oposición).

En este contexto el goleador de la Copa de la Liga Profesional rompió el silencio y reveló que le gustaría ser dirigido por uno de ellos. Se trata de Lucas Passerini, actualmente en Belgrano de Córdoba, quien aseguró que le gustaría ser dirigido por el DT que recientemente renunció a su puesto en Huracán. De esta manera, su mensaje se puede entender como un guiño a Juan Román Riquelme y compañía en caso de que estos se impongan en los comicios.

Passerini se ilusiona con ser dirigido por Diego Martínez. (Foto: Instagram @

lgpasserini).

En su diálogo con el programa radial Cómo te va, de DSports, manifestó: "No lo tuve en Estudiantes de Buenos Aires, no tuve la oportunidad, pero sí lo seguí mucho. Tengo compañeros que lo han tenido y hablan muy bien del él y su cuerpo técnico y de cómo trabaja"

"Me gustaría ser dirigido por él, es un entrenador con un estilo de juego que llama mucho la atención. En los que equipos en los que estuvo ha puesto su idea. Es muy cercano a los jugadores, el grupo que agarra lo recibe de buena manera y plasma la idea que quiere en la cancha, eso habla de cómo trabaja, de cómo es cercano al grupo de jugadores y es uno de los mejores entrenadores del futbol argentino. Uno quiere que lo dirijan esas clases de entrenadores. Sería un sueño para mí y para mi carrera por todo lo que implica", añadió Passerini.

Para finalizar el delantero, que sumó diez goles en los 15 partidos que disputó, sentenció: "Hoy en día estoy viviendo una realidad que no esperaba. Más allá de que estaba preparado, salir goleador de la Copa de la Liga en Argentina es algo que no esperaba. Estar hablando de esto que me quiere un equipo es sorpresa y me da felicidad porque trabaja para eso"