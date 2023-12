Dibu Martínez reveló la insólita lesión que sufrió en la previa a Países Bajos y pudo dejarlo fuera: "Mi cuerpo lo sentía"

Se cumplirá un año desde que la Selección argentina es campeona del mundo y los recuerdos siguen saliendo a la luz. Muchos de ellos inéditos, que reflejan momentos en los que el feliz resultado final pudo haberse puesto en jaque. El responsable de hacer público uno de ellos este lunes fue Emiliano Martínez, quien a la vez protagoniza la anécdota.

Los hechos se sitúan en los días previos al partido de la Selección argentina ante Países Bajos, dramático encuentro definido en la tanda de penales en la que Dibu tapó dos y agigantó su idolatría. En los entrenamientos previos, el arquero sufrió una insólita lesión por la que pudo haberse perdido el encuentro.

"Antes del partido con Holanda, jugamos al fútbol tenis entre los arqueros para cagarnos de risa. Meto un cabezazo y digo '¡Uh Tincho (por Martín Tocalli), el cuello!'", contó sobre el inoportuno partido recreativo. Luego, agregó más detalles sobre del diálogo con Tocalli: "Le dije: ‘Haceme un poco de manos acá que no me puedo mover’. Me llama Samuel para hacer pelota parada y le digo 'perdón, me tengo que ir adentro'".

Los arqueros en la previa al partido de Países Bajos. (Foto: Noticias Argentinas)

El dolor continuó, por lo que el arquero tomó la decisión de que le apliquen inyecciones para mitigarlo durante el partido. "Dos infiltraciones me tuve que dar para jugar, no lo sentía. ‘Nunca infiltré una torticolis’ me decían los doctores. Jugando yo no sentía nada, pero mi cuerpo sí lo sentía", agregó sobre la anécdota en ESPN.

Lo cierto es que Martínez pudo jugar el partido y fue determinante en la tanda de penales, en la que tapó los remantes de Virgil Van Djik y Steven Berghuis. De hecho, también habló sobre esas definiciones: "Había visto tres finales que Van Dijk había pateado a la izquierda. Hay una final en Wembley que me quedó grabada, porque yo miro mucho fútbol, que Kepa se le quedó parado ahí como boludeándolo y dejándole todo el arco libre, e igual le pegó a ese lado. Y se la metió y miró al arquero. En las tres tandas que fue ahí habían ganado. Yo dije: ‘me quedo tranquilo y voy a muerte ahí. Y me quedé lesionado en la espalda baja, hace 6 meses que todavía me duele”.