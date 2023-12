Clima caliente en Boca: los pasacalles que colgaron en la Bombonera en medio de la incertidumbre por las elecciones

El clima político en Boca está muy tenso y embarcándose en un camino lleno de definiciones. Los próximos días serán claves para saber si la Cámara de Apelaciones ratifica o revoca la medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya, que tuvo como resultado la suspensión de las elecciones presidenciales en el Xeneize por irregularidades en el padrón. En este contexto, los pasacalles se adueñaron de la Bombonera y expresaron un claro mensaje en medio de la incertidumbre.

“No a la intervención”, expresa uno de los carteles, acción que Juan Román Riquelme asegura que sería impulsada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri en caso de no haber comicios hasta 2024, algo que la oposición desmintió.

Otro de los pasacalles colocados en Brandsen 805 reza "El club es de los socios”, mensaje que también repitió el vicepresidente xeneize durante su campaña.

"El club es de los socios", una de las premisas de Juan Román Riquelme a lo largo de su campaña.

El 3 de diciembre, día en que iban a realizarse las elecciones en Boca, Riquelme fue parte de la marcha de hinchas de Parque Lezama a la Bombonera para pedir por la posibilidad de votar, y lanzó: “Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Es lo que quieren. No quieren otra cosa. El señor (por Macri) va a camino a hacerlo. Lo único que está claro es que el club es de todos los hinchas. No solo de los socios, también de los millones de hinchas que tenemos. Yo me siento orgulloso de ser un hincha más como ustedes”.

La Cámara de Apelaciones debe tomar una decisión: desestimar la medida cautelar que impuso Abrevaya o ratificarla. En caso de que la Justicia le dé la derecha al oficialismo, las elecciones se realizarían el domingo 17 de diciembre y los 13 mil posibles votanes que son foco de conflicto podrán ejercer el sufragio. En caso de que la medida cautelar persista, el acto electoral se postergaría hasta 2024.