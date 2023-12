La sorpresiva mención de Miguel Ángel Russo a Riquelme tras eliminar a River: “Un saludo especial a Román que me…”

Como sucede en todas las rivalidades, la derrota de River siempre es una buena noticia para Boca. No obstante, la eliminación del Millonario a manos de Rosario Central tuvo un sabor especial para los hinchas xeneizes por la presencia de Miguel Ángel Russo. Luego de la victoria por penales, el último entrenador campeón de la Libertadores con el club de la Ribera le mandó un saludo especial a Juan Román Riquelme.

Mirá el video

Al igual que el entrenador, hablar de la Copa 2007 es igual a nombrar al máximo ídolo azul y oro. Unidos por ese éxito, el técnico de Central mencionó al actual vicepresidente boquense, que vive momentos particulares por la suspensión de las elecciones: "Un saludo muy especial a alguien que me escribió... Román, que me escribió. Un saludo especial", aseguró sorpresivamente.

Esta frase inesperada de Russo disparó la duda de los periodistas, quienes quisieron ahondar en el mensaje de Riquelme: "Me escribe siempre, me felicita. Por eso le agradezco las buenas intenciones que tiene conmigo. No busquen nada raro", advirtió a la prensa.

Además de aquel glorioso 2007 que vivieron, los caminos de Román y Miguel se reencontraron con la asunción del 10 como vicepresidente y encargado del fútbol xeneize en 2020. Allí, Russo sumó dos títulos más a su legajo en La Boca, antes de marcharse en 2021. El tiempo pasa, pero el afecto entre ambos no cambia.