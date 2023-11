¿Qué quiso decir? El picante gesto de Cavani a la platea de San Lorenzo

Edinson Cavani tuvo otro partido para olvidar en Boca. Cuatro días después de salir acalambrado en el Maracaná, el uruguayo jugó los 90 minutos del empate ante San Lorenzo. Lejos de mejorar la puntería, el 10 del Xeneize agudizó su falta de gol y el flojo nivel que mostró ante Fluminense.

Mirá el video

Además de sus goles fallados y poca vocación ofensiva, el Matador protagonizó un momento particular con la platea del Pedro Bidegain. Durante el partido, la hinchada del Ciclón le dio un trato especial al delantero, con abucheos y silbidos ante cada intervención. Esto derivó en un cruce particular en el camino del ex PSG al vestuario del Nuevo Gasómetro.

Justo antes de meterse en el túnel, los plateístas le gritaban de todo a Cavani, que no se quedó callado. De forma disimulada, hizo un gesto que se quedó a medias entre un pulgar hacia abajo y otro gesto, aunque su intención no queda clara.

De todas formas, la cosa no pasó a mayores y el 10 de Boca se fue sin hablar con la prensa. Más allá de la chicana a San Lorenzo, los hinchas xeneizes seguramente esperen más goles que gestos para la tribuna por parte del oriental.