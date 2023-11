La tajante sentencia de Figal tras el empate de Boca ante San Lorenzo: “Es una..."

En el Nuevo Gasómetro, Boca tenía la difícil misión de sacarse la final de la Copa Libertadores de la mente y enfrentar a San Lorenzo, rival históricamente adverso. La historia comenzó bien, ya que el Xeneize era superior y llegó a ponerse al frente con un lindo gol de Miguel Merentiel. Sin embargo, el Ciclón se lo empató y hasta convirtió el 2-1 con un zapatazo del Perrito Barrios. Más allá de que el VAR anuló y evitó la caída, el equipo de Mariano Herrón se fue con un mal sabor de boca y se complicó aún más su presencia en la Copa Libertadores 2024.

El punto ante los azulgranas no le sirve de mucho al club de la Ribera, ya que quedó a tres puntos de Rosario Central con seis por jugar. Por eso, la Copa Argentina ahora sí es la única vía para entrar a la máxima competencia continental del año que viene. Sobre esto, Nicolás Figal dejó una tajante sentencia: "No, no nos juramos nada, pero sabemos que representamos la camiseta más grande del país, sabemos que necesitamos clasificar, es una obligación", expresó.

"La final la jugamos nosotros, no la jugó ninguno más. Estamos en semifinales de Copa Argentina. Lo de este equipo es para sacarse el sombrero, hay que seguir", agregó, en una frase "saca chapa" de uno de los puntos altos ante Fluminense y de lo más destacado ante San Lorenzo.

Sobre el empate ante el Ciclón, Figal afirmó que Boca fue más que San Lorenzo y se acordó de la hinchada xeneize: "En los 90' fuimos superiores al rival. Era difícil después de la final, pasan los días y se va a sentir. Estoy super agradecido a la gente que fue a Brasil".

"Nos vamos con bronca porque teníamos el resultado a nuestro favor. Se nos escapa, pero bueno, hay que seguir. Tenemos para mejorar", concluyó el defensor central.