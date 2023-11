La explicación de Herrón sobre los llamativos cambios que hizo en San Lorenzo-Boca: “Se notó…”

Inesperadamente, Mariano Herrón recibió el fierro más caliente que puede tener un DT interino: Boca urgido, con una derrota en la final de la Copa Libertadores, la necesidad de clasificar a la próxima y las elecciones en un mes. Ante ese paronama, el entrenador de la Reserva reemplazó a Jorge Almirón, se estrenó en cancha de San Lorenzo y realizó algunos cambios que generaron ruido entre los hinchas xeneizes.

Mirá el video

Con el equipo arriba en el marcador, Herrón sacó a Valentín Barco, una norma pese a las buenas intervenciones del joven y el cambio de DT, para armar una línea de cinco defensores. Luego, puso a Darío Benedetto por Miguel Merientel, autor del único gol de Boca, y dejó en cancha a Edinson Cavani, de un presente que dista muchísimo de lo que supo ser como jugador. Además, sacó a Nicolás Valentini para poner a Luca Langoni, que no otorgó soluciones.

En conferencia de prensa, el DT interino fue consultado por estas decisiones: "Mañana veremos cómo terminaron ellos [los lesionados], tenemos tres días o cuatro para el siguiente partido, iremos viendo, tenemos un gran plantel, cualquiera que tenga que hacerlo lo va a hacer bien", expresó.

Por otra parte, Herrón analizó el rendimiento del equipo, en una prueba dificil por rival y contexto: "Sin dudas que podríamos haber ganado, tuvimos las chances más claras, en el PT tuvimos muy bien, después se notó el cansancio. San Lorenzo al encontrarse en desventaja fue más directo y buscó más, pero creo que está bien. Nos pusieron muchos delanteros, pusieron tres nueve, salteaban la línea media con pelotazos. Veremos el partido otra vez para saber en qué nos equivocamos", señaló.

Finalmente, el ex Independiente se refirió a su futuro, ya que Juan Román Riquelme aseguró que será el técnico hasta diciembre: "Yo sé la responsabilidad que tengo, estoy en el mejor lugar del mundo, no me quejo y trabajo. No miro más allá de estos partidos que me confirmaron", concluyó.