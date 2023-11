La dura crítica de Alejandro Fantino a Cavani tras la final de la Libertadores: "Tuviste 15 días para..."

La final de la Copa Libertadores dejó secuelas físicas y anímicas, con algunos nombres más marcados que otros para el criterio del hincha, dolido por no haber podido ganar la tan ansiada séptima. El peso de la derrota cayó, entre otros, en Edinson Cavani, acaso el futbolista con mayor trayectoria en el equipo y quien no pudo mostrar un nivel a la altura del compromiso.

El delantero uruguayo tuvo pocas situaciones para inquietar al arquero Fabio y anotar un gol que podría haberle dado el pase a la idolatría definitiva. La única oportunidad que tuvo decidió cederla a Merentiel y se terminó desperdiciando. Luego fue importante en el retroceso y en el sacrificio, un rol que le es cotidiano pero no es por el que se lo buscó para reforzar al equipo. En el minuto 78' del tiempo reglamentario, el entrenador Jorge Almirón debió sacarlo por un malestar físico en el gemelo, dejando su lugar a Darío Benedetto. Su imagen en el banco de suplentes fue todo una postal de la noche de Boca en el Maracaná.

Edinson Cavani no pudo completar 90 minutos en la final.

Con los ánimos aún bajos por la derrota, este miércoles continuó la danza de declaraciones en los medios, relacionadas al partido de Boca ante Fluminense. La que despertó atención fue la del periodista Alejandro Fantino, célebre hincha xeneize, quien criticó a Cavani por su salida.

“A mí no me dan los huevos para discutir a Cavani, pero te tengo que decir una cosa, hermano. El 9 de Boca no se acalambra en una final. Tenes que salir con los dos gemelos rotos, 17 centímetros de desgarro en cada uno", señaló.

Inmediatamente, se apoyó en una comparación con el máximo goleador histórico del club: "Palermo jugó rengo y le hizo un gol a River en cuartos de final. Era el 9 de Boca y jugó rengo. Mandó dos mails para avisar que se iba a dar vuelta y la puso abajo, y Cavani se nos acalambra. Duro, es raro. tuviste 15 días para prepararte para el partido. ¿Es potasio lo que genera calambre? Llevate un kilo de banana, qué se yo”.

Sin embargo, luego Fantino pidió por la continuidad del Matador: “Ojalá se quede Cavani, es un tipo que nos puede dar mucho. Ahora bien, cuando digo de hacer un análisis de un jugador para comprar para Boca, sería estúpido si discuto a Cavani. Es uno de los grandes jugadores de la historia de Sudamérica, pero Boca es Boca“.