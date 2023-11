El posteo del hijo de Riquelme tras la caída de Boca en la final ante Fluminense: “Me vuelvo más…”

Agustín es uno de los hijos de Juan Román Riquelme. Nació en España, cuando el talentoso volante estaba en Barcelona y si bien tiene un perfil muy bajo se muestra muy activo en las redes sociales. Luego de la derrota del Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, el joven se pronunció en las redes sociales con un sentido mensaje por lo ocurrido.

El posteo de Agustín.

El joven, de 21 años, usó su cuenta de Instagram donde escribió: "No terminó de la manera que todos queríamos, pero poder ver a mi equipo en la final de la Copa Libertadores fue increíble, un sueño. Me vuelvo más hincha y más fanático que antes. Aguante Boca".

Agustín viajó a Río de Janeiro para disfrutar del partido y se mostró con sus hermanas (Florencia y Lola) en las tribunas del Maracaná. Suele ir a todos los partidos de Boca en la Bombonera. Incluso, en marzo de 2021 se abrió una causa penal porque no habría guardado el aislamiento exigido por la ley luego de un viaje a México, ya que había sido visto en la cancha, en un Súper.

Según reveló Juan Román Riquelme en su despedida, fue Agustín quien luego de la final de la Copa que Boca perdió con River en 2018, le dijo a su padre que debía regresar al club. "El día que perdimos la final, mi hijo me dijo: ‘Papá, tenés que volver al club’. Ahí, me cambió la cabeza y me propuse ayudar a Boca", aseguró en ese momento el vicepresidente xeneize.