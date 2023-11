El campeón del mundo en Qatar que preferiría jugar en Boca antes que en River: “Mi ídolo es…”

Thiago Almada fue clave para que Atlanta United diera vuelta la historia ante Columbus Crew, con el que había perdido el partido de ida como visitante por los octavos de final de la Major League Soccer (MLS). Su equipo ganó 4 a 2, hizo el cuarto tanto, y habrá tercer partido para definir quien sigue con vida en el certamen.

El ex Vélez, además de celebrar la importante victoria, habló sobre la hipotética chance de regresar al fútbol argentino y fue muy claro al expresar que su "prioridad siempre va a ser Vélez". Sin embargo, reveló que su ídolo es Juan Román Riquelme y que elegiría Boca por encima de River si ambos intentan buscarlo para ser parte de su plantel.

"Tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo es Juan Román Riquelme, así que creo que elegiría Boca", afirmó y reveló: "Hablé con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya (a Boca), pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita".

Los goles que antecedieron al de Almada, elegido la semana anterior como el "mejor jugador joven de la MLS", faltando tres minutos para los 90, fueron obra del griego Georgios Giakoumakis; el portugués Xande Silva y el también colombiano Edwin Mosquera.

El tercer partido que desde este año marca las definiciones de play offs de la MLS se jugará el próximo domingo, nuevamente en cancha de Columbus Crew, en Ohío, por su mejor posicionamiento en la temporada regular de la fase de grupos en la Zona A que compartieron (tercero contra sexto).