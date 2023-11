La tajante respuesta de Guardiola cuando le preguntaron por la final que perdió Boca: "Fluminense celebró..."

Al igual que era para Boca, el título de la Copa Libertadores es todo para Fluminense. Luego de gritar campeón en el Maracaná, el Tricolor se sentó en la misma mesa que sus máximos rivales, Flamengo y Vasco da Gama, y saldó una deuda de 15 años. Tal es así que Fernando Diniz aseguró que el próximo paso de su equipo era "tomar cerveza", pero en el horizonte aparece una nueva ilusión: el Mundial de Clubes contra el City de Pep Guardiola.

Mirá el video

Precisamente, el entrenador catalán protagonizó un curioso momento antes del partido ante Young Boys por la Champions League. En conferencia de prensa, un periodista tomó la palabra, pero lo hizo con una voz muy ronca: "Hola Pep, disculpas por mi voz", comenzó el cronista.

Inmediatamente, Guardiola dio lugar a un tono de broma al referirse a las noches de la ciudad de Manchester. Allí fue cuando un asistente le dijo que el periodista estaba de parte de la Conmebol, lo que puso la final del Maracaná sobre la mesa: "Ah, ¿Libertadores? Celebró Fluminense", acotó el DT del campeón de la Champions.

Así se jugará el Mundial de Clubes 2023.

Con la victoria sobre Boca, el Fluzao se puso en el camino del Manchester City. En caso de que ambos superen las semifinales, se encontrarían en la definición del Mundial de Clubes, a disputarse el 22 de diciembre en Jeddah, Arabia Saudita.

Pese a conocer su hipotético rival en la cita intercontinental, Guardiola reconoció que no vio el partido, ni siquiera los goles: "No, no vi nada", aseguró. Probablemente, Pep ahora sí deba echarle un ojo al campeón de América antes de la hipotética final del mundo.